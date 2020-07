Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, está harto por las insinuaciones de que los árbitros ayudan al cuadro merengue.

El Madrid ganó 1-0 al Athletic de Bilbao, con lo que se separa a siete puntos del Barcelona, pero la polémica queda por un pisotón de Sergio Ramos a Raúl García en el área blanca, que no fue marcado por el silbante.

Ante esto, el francés dijo: "Estoy cansado. Parece que ganamos los partidos por los árbitros y no es así. Hay que respetar al Real Madrid".

Aclaró: "Yo no me meto nunca con los árbitros. Hacen su trabajo, lo miran.. Es así".

Prefiere que se destaque lo hecho por su equipo: "Ganar 7 partidos de 7... Es impresionante lo que están haciendo los jugadores".

Pero no hay triunfalismos: "¿Liga ganada? No podemos escuchar las cosas de fuera, LaLiga se va a ganar al final".

Sergio Ramos aceptó que tocó a su rival, pero, no para marcar penalti. "Piso un poquito la bota de Raúl García a, pero estoy de espaldas, no creo que sea determinante".





Mencionó: "La Liga no se va a ganar o perder por los árbitros. Hay que mirar a los jugadores. Los árbitros están para ayudar, unas veces aciertan otras no".

Ramos lleva 22 penaltis anotados en fila: "Yo quiero ganar la Liga, da igual quien marque gol. Para recibir premios individuales me hubiera dedicado al tenis".