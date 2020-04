Zidane volvería a dirigir a Cristiano Ronaldo, pero no en el Real Madrid.

Según un medio de noticias francés, el actual técnico merengue está apalabrado para dirigir a la Juventus de la Serie A de Italia la proxoma temporada.

Según Le10Sport, reproducido por el Corriere Dello Sports, "la Juventus intentará convencer al actual entrenador del Real Madridpara que reemplace a Maurizio Sarri, con el que muchos no están a gusto, y muchos quiere decir directiva, afición y jugadores: los directivos quieren aprovechar las relaciones no tan idílicas entre Zizou y el presidente de los blancos Florentino Pérez . Los rumores sobre su futuro lejos de Bernabeu no son nuevos, ya que Pochettino ya había sido mencionado en varias ocasiones como sustituto del francés".



El sitio galo pone la reunión entre Zidane y Cristiano Ronaldo, como otro punto que ayudaría al acuerdo, pero sobretodas las cosas está que Zidane... "Jugó allí, habla italiano y en Italia es un ídolo. Podría ser fácil ", menciona la prensa.

Zinedine Zidane jugó en la Juve de 1996 al 2001, donde ganó dos Scudettos, una Super Copa y el balón de oro en un par de ocasiones.

Lee también: Renato Ibarra se iría al Pachuca, para estar con su hermano