Rapinoe directo contra Trump: “Tú mensaje separa al país”

Megan Rapinoe, capitana del equipo de Estados Unidos campeón del Mundo en el Mundial Femenil sigue su lucha por hacerse escuchar por el presidente Donald Trump. En entrevistacon la CNN, Rapinoe envió un nuevo mensaje al mandatario, en el que señala: "Tú mensaje excluye a las personas. Me excluyes, excluyes a las personas que se parecen a mí, excluyes a las personas de color, estás excluyendo a los estadounidenses que quizás te apoyen".

En pleno torneo, la delantera dijo que no visitaría la Casa Blanca en caso de ganar el Mundial, Trump le contestó con un seco: “Ganar antes de hablar". Rapinoe agregó sobre el tema político: "debemos de analizar”, el slogan “Make America Great Again” (Haz que América sea grande otra vez). "Esto nos lleva a una época que no fue muy buena para todos. Tal vez Estados Unidos sea bueno para algunas personas en este momento, pero no lo es para suficientes estadounidenses en este mundo".

Y volvió a hablarle directamente a la cámara, como si fuera su presidente: "Usted tiene una responsabilidad increíble como jefe de este país para cuidar de cada persona y debe hacerlo mejor para todos". Trump ha expresado en diversas ocasiones, su descontento con las actitudes de la atacante: "Megan nunca debe faltarle el respeto a nuestro país, la Casa Blanca o nuestra bandera, especialmente porque se ha hecho mucho por ella y por el equipo. Siéntete orgulloso de la bandera que usas".

Ante todo esto y que se ha invitado al equipo a la Casa Blanca, si ganaba o perdía, Megan Rapinoe se ha mantenido en su postura: "No iría, y todos los compañeros de equipo con los que he hablado explícitamente no irán. No creo que nadie en el equipo tenga interés en prestar la plataforma por la que hemos trabajado tan duro, y las cosas por las que luchamos, y la forma en que vivimos nuestra vida. No creo que queramos que eso sea corrompido por esta administración", dijo Rapinoe.

Desde el momento en que el equipo tocó tierra, decenas de felicitaciones e invitaciones llegaron; los líderes demócratas en el Congreso invitaron a las seleccionadas para que visiten Washington. El demócrata Chuck Schumer, fue uno de los que más celebró el triunfo de la selección y las llamó para que visiten el Senado, lo cual fue aceptado, así que al final Rapione sí irá al capitolio, pero no pisará la Casa Blanca.