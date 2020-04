Rafael Lebrija cuestiona a la Liga de Balompié Mexicano

Rafael Lebrija fue el presidente de la Rama de la Primera División durante los 90, así que sabe cómo se maneja una Liga, sabe cómo se maneja un equipo, estuvo al frente del Toluca más ganador de la historia y por eso no cree que una Liga de Futbol, ”se cree de la noche a la mañana“, como pretende hacer la Liga de Balompié Mexicano.

“Se me hace muy extraño que tan pronto se cree un proyecto así, para esto se necesita dinero, empresarios serios, jugadores de calidad y estadios con servicios. Es la primera vez que oigo de esta Liga..., lo veo arriesgado”.

Y más allá de eso, “se necesita gente que sepa del futbol, no es sólo poner dinero y ya, eso es lo que ocurre en las juntas de dueños, se reúnen empresarios que tienen muchas ocupaciones, pero no conocen la problemática del futbol como sí lo saben los presidentes. Un proyecto, de un día a otro así se me hace extraño”.

