Pumas y Cruz Azul vivirán una semifinal de Concachampions con mucho en juego

Pumas y Cruz Azul abren la pelea por ir a la final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Primer duelo por las semifinales del torneo, en el que claramente hay mucho en juego.

Los universitarios, que dan tumbos en el torneo de Liga, querrán salvar el semestre con un título internacional. Los cementeros anhelan el doblete, porque ya les gustó eso de ganar títulos después de la larga sequía.

Así que Andrés Lillini, técnico de los Pumas, asegura: “Vamos con toda la carne al asador”.



Juan Reynoso, entrenador del Cruz Azul, afirma: ”Queremos estar en otra final”.

Al final, sólo es futbol.

El argentino que está a cargo de Pumas quiere ganar, pero tampoco desea sufrir: “Espero que no se me pare el corazón, porque son duelos atractivos contra Cruz Azul, ya que ambos queremos ganar y no especulamos”.

Así que esta eliminatoria “será cerrada y estudiada al principio, para que después se vayan abriendo los espacios y el cansancio de los juegos pese. Juan siempre planea ir para adelante. Será un golpe por golpe. Espero poder ganar, pero sin sufrir”.

El peruano que está al mando del Cruz Azul es menos dramático en estas cuestiones: “Si fuera aficionado, me gustaría que fuera espectacular —como dice Andrés—, pero la verdad es que no lo veo así. Trataremos de sorprender y neutralizarlos en situaciones de ataque. No creo que sean muchos goles, y —si es así— que los hagamos nosotros”.



Lillini asegura: “Tengo a todos mis jugadores disponibles, pondré a lo mejor”.

Reynoso especula: “Fue difícil cerrar la lista en 18 jugadores, como lo pide la Concacaf. Saldremos bien, pero creo que el viernes [en la Liga] estaremos mejor”.

Pumas y Cruz Azul van por dar el primer golpe en las semifinales de la Concacaf. Aunque es un partido, aunque es sólo futbol, hay mucho en juego.

