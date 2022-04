Campeón de la Major League Soccer por última vez hace tres años, el Seattle Sounders -rival de los Pumas en la final de la Liga de Campeones de la Concacaf- tiene a algunos jugadores que llaman la atención.

Su principal estrella es el volante uruguayo Nicolás Lodeiro, quien es el encargado de generar el juego ofensivo del equipo, pero también cuenta con gol. Es el auténtico cerebro del conjunto.



