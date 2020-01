Pumas debe su grandeza a la UNAM: Bruno Marioni

Bruno Marioni, extécnico y exjugador del Club Universidad, resaltó que la grandeza de los Pumas radica en la imagen de la Universidad Nacional Autónoma de México.

“La grandeza de Pumas realmente no se mide en campeonatos. Una grandeza propia de Universidad o porque ha sido un proveedor de futbolistas a Selección”.

Sin embargo, señaló que dicho linaje se desgastó, por la serie de fracasos en los últimos años y conseguir títulos desde 2011.

“Cuando los equipos importantes, grandes, no consiguen títulos va decreciendo el fanatismo en la gente o en las nuevas generaciones porque indudablemente todos vivimos de éxitos”, señaló.

Sobre el proytecto de Cantera en el seno felino, el “Barullo” considera que los jóvenes no logran consolidarse porque “el primer equipo no le da el respaldo a las Fuerzas Básicas. Si no tienes un primer equipo que pueda ser un respaldo, es difícil. Hay jugadores que tienen calidad, condiciones, pero si no hay un equipo sólido, con equilibrio, si no dan la opción de que se sientan protegidos con la confianza, será más difícil que destaquen”, aseveró.