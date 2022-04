Nicolás Larcamón sigue mostrando que tiene poca autocrítica. El técnico del Puebla desmereció lo hecho por el Toluca, que le endilgo su segunda derrota del torneo.

Al hablar del juego, el argentino comentó de los Diablos Rojos: “Se encuentran con el primer gol en la primera que patean y después el segundo, con una jugada aislada. Nosotros habíamos llegado más, porque ellos no nos propusieron ni nos generaron un mérito para generar triunfos, pero esto no es matemático. Ahora hay que canalizar todo esto para el juego del viernes, que va a ser muy complicado”.



Reconoce que hubo y hay detalles a mejorar, pero no que fue superado en el juego. “Defensivamente hay cosas por ajustar, pero más allá de haber recibido goles, no fuimos dominados, maniatados, no fuimos superados en ningún pasaje del partido. Toluca fue contundente y nosotros no”.

No culpa a la delantera de la falta de gol y de triunfos. “No hay un nombre que esté fallando en la delantera. Es verdad, el 9 tiene cierta responsabilidad, pero en estos últimos juegos no hemos sido superado, aunque no hemos punteado lo que merecíamos”.

No le molesta el salir de los primeros cuatro lugares de la tabla, como puede suceder: “Nos ocupamos en tener buen rendimiento. Los tres juegos donde no hemos ganado, no hemos sido superados. Contra Santos jugamos 87 minutos muy bien; con San Luis nos quedamos sin ser superados. El resultado es el que manda, pero las sensaciones de estos tres juegos nos deja algo para ajustar, para seguir el camino a clasificar a la Liguilla”.