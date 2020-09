Puebla es un equipo que no baja los brazos: Juan Reynoso

En el Puebla no gustó la forma en la que la defensa se plantó frente al Querétaro. Fue gracias a la ofensiva que la Franja rescató el empate, de lo contrario el marcador hubiera sido peor.

“Estamos molestos, pero como empezó el segundo tiempo, fue lo mejor el empate, aunque no me deja contento. Debemos mejorar porque no podemos ser tan buenos ofensivamente y que también nos metan tres goles, eso es responsabilidad mía”, dijo Juan Reynoso, timonel poblano tras el 3-3 con los Gallos Blancos.

El gol de Christian Tabó, al minuto 90, le permitió al Puebla mantenerse en la zona de repechaje, con 13 puntos en la décima posición.

Para Reynoso, el deseo de sus pupilos evitó la derrota y subrayó la intensidad mostrada. Eso sí, queda mucho por trabajar en la zaga.

“Creo que la identidad del equipo ha sido no bajar los brazos. No estamos jugando tan mal, generamos en la ofensiva, pero en defensa estamos fallando, un ejemplo es el tercer gol de ellos”.