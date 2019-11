Propietario del Puebla acepta que hay ofertas por el equipo

Manuel Jiménez, presidente del Puebla no niega ni confirma que el club esté vendido a Mazatlán.

Pero, "no sabemos qué pueda pasar".

Cuando se le preguntó al empresario poblano si hay una oferta en la mesa de gente de Mazatlán por hacerse del equipo, mencionó: "Sí, hay muchas propuestas para comprarme el equipo, pero en este momento no hay nada concretado, por lo tanto no podría decir que ya se vendió o no se vendió... Sólo que no hay nada en concreto".

Las ofertas le llegan de todos lados: "Hay muchos estados que desearían tener un equipo de futbol, no es una información nueva, esa información es sabida por todos, muchos estados anhelan un equipo de futbol".

-¿Entonces, es real la posibilidad de venta?

"Es real que puede haber un movimiento".

-¿Vendería al Puebla por necesidad?

"Soy 100% poblano. Soy amante del equipo desde muy pequeño".

-¿Pero si le viene una buena oferta?

"Podría ser si hubiera una buena oferta... pero ahorita no hay nada en concreto".

-Es usted el dueño del Puebla?

"Esa respuesta ya le ha dado muchas veces, bastantes ocasiones me han preguntado lo mismo, lo que puedo afirmar es que soy el propietario".

Bajo su administración en Puebla se ha olvidado el tema de las deudas con los jugadores y cuerpo técnico.

"Hemos tenido tres logros importantes desde que llegué, el primero es una estabilidad administrativa, le hemos dado toda una estructura administrativa al equipo. La segunda es que le hemos dado una estabilidad deportiva, la mayoría de los jugadores antes no eran de la institución, ahora la mayoría de los jugadores son nuestros. Tenemos estabilidad y eso ha sido gracias a la confianza que nos han depositado los patrocinadores nacionales e internacionales.

Además hay una disciplina muy férrea en cuanto al control de ingresos y de gastos".

-¿Qué papel juega TV Azteca en todo esto?

"TV Azteca es un socio importante que transmite los juegos a través de todas las plataformas que existen".

-¿Sólo un socio?

"Sí, sólo es un socio en todas las plataformas, el socio más importantes. Las televisoras juegan un papel muy importante en el ingreso de todos los equipos de futbol nacional e internacional".

-¿Entonces, asegura que el Puebla juega en el Cuauhtémoc el próximo semestre?

"Sí, jugaremos ahí".

-¿Y después de ese semestre?

*Nos enfocamos en el futuro inmediato, estamos trabajando en lo que quiere el aficionado que quiere una clasificación".