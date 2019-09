Promotores no pagan a futbolistas leyendas

Los promotores no pagaron a futbolistas que fueron parte de un encuentro entre leyendas de este sábado.

Argumentando que le habían quedado mal todos a su alrededor y por eso dejó de pagar a los jugadores.

Se trata de los señores Carlos Carrillo y Misael Espinoza, organizadores de partidos de leyendas y que el sábado tuvieron triple cartelera en el Estadio Azul.

Influencers contra Muñecos de Papel, Hospital General vs México FC y el platillo estelar, Cruz Azul contra Atlante.



Pues resulta que a los que no viven en la Ciudad de México y tuvieron que hospedarlos en el City Express Plus, se llevaron dos grandes sorpresas.

La primera, que los promotores le dijeron a varios futbolistas, entre ellos a Julio Zamora, que no había dinero y que no les pagarían su participación, pero lo peor fue cuando se fueron del hotel y al hacer el check out, NO ESTABA PAGADA la habitación.

Eso sí, a algunos consentidos y figuras sí se llevaron su pago, y como viven en la CDMX no sufrieron con la vergüenza de que no estaba liquidada la cuenta. De los influencers, ni hablamos, a ellos solo los utilizan gratuitamente para difundir sus partidos.

Para este encuentro no hubo costos por los derechos de transmisión en el Estadio Azul, inmueble al que asistieron cerca de 10 mil personas, una baja entrada para el partido.

Inlcuso, otro de los afectados con esta situación fue el argentino naturalizado mexicano Muñoz Mustafá.

Quien resultó salvar el tema económico, fue Christian 'El Chaco' Giménez, quien de su bolsillo pagó el dinero que no fue dado por los promotores.