Premier League: Watford y Burnley, los clubes afectados por coronavirus

Un jugador y dos miembros del cuerpo técnico del Watford , y otro del Burnley, se encuentran entre las seis pruebas positivas de la Premier League para el coronavirus.

Los otros dos están en un tercer club, cuyos detalles no han sido revelados. Los jugadores y el personal que han dado positivo ahora se autoaislarán durante siete días.

Esto se produce cuando los equipos comenzaron el entrenamiento sin contacto, mientras la Premier League intensifica los planes para un reinicio. Se evaluaron un total de 748 jugadores y personal de 19 clubes.

Norwich City hizo sus pruebas el martes. En el Burnley se dijo que Ian Woan, asistente técnico, estaba "asintomático" y "actualmente seguro en casa".

LEER TAMBIÉN: Juegos Mundiales Militares, ¿culpables del brote de coronavirus?

"Se mantendrá en estrecha comunicación con el personal del club con respecto a su nueva participación en el entrenamiento una vez que esté libre del virus", agregó el club. Watford confirmó que un jugador y dos miembros del personal dieron positivo, pero no mencionarían a los involucrados, que habían solicitado confidencialidad médica.

Antes de que surgieran las noticias sobre las pruebas positivas de Watford, el capitán Troy Deeney dijo que no volvería a entrenar porque temía por la salud de su familia.

Varios compañeros de equipo se han unido a la postura de Deeney de no entrenar y seguirán programas individuales en casa. del virus. "He dicho que no entraré", dijo Deeney, de 31 años.

El Watford Football Club confirma que tres miembros del equipo han dado positivo por COVID 19. https://t.co/oXUoQc29c4 — Watford FC (@WatfordESP) May 20, 2020

"Solo se necesita una persona para infectarse dentro del grupo y no quiero llevar eso a casa. Mi hijo tiene solo cinco meses. Tenía dificultades para respirar, así que no quiero volver a casa para ponerlo en mayor peligro".

En una entrevista con el Sunday Times, el técnico Nigel Pearson expresó sus propias preocupaciones sobre la situación y dijo que no insistiría en que los jugadores se presenten para el entrenamiento.

La Premier League ha sido suspendida desde el 13 de marzo debido a la pandemia de Covid-19, con 92 partidos restantes. La liga había identificado previamente el 12 de junio para que los partidos posiblemente comiencen nuevamente, pero ahora hay una expectativa de que esto tendrá que retrasarse.

"La Premier League está proporcionando esta información agregada con el propósito de integridad y transparencia de la competencia", se expresó en un comunicado.

"La liga no proporcionará detalles específicos sobre clubes o individuos y los resultados se harán públicos de esta manera después de cada ronda de pruebas".

A los clubes se les permitió evaluar hasta 40 personas; algunos no utilizaron su asignación completa, mientras que algunas muestras aún no se han procesado.

En la reunión del "Proyecto de reinicio", los equipos de primera clase ingleses acordaron organizar uno de los protocolos de regreso al entrenamiento: Además de entrenar en pequeños grupos de no más de cinco, las sesiones no deben durar más de 75 minutos para cada jugador. Se debe respetar el distanciamiento social.

Los protocolos oficiales enviados a jugadores y entrenadores la semana pasada, y obtenidos por la BBC, revelaron que las banderas de las esquinas, pelotas, conos, postes de juego e incluso superficies de juego serán desinfectadas después de cada sesión de entrenamiento.

Las medidas en curso en orientación adicional incluyen pruebas dos veces por semana, así como un cuestionario diario previo al entrenamiento y un control de temperatura. Mientras tanto, el jefe de árbitros Mike Riley ha dicho a los oficiales que será su decisión personal si desean regresar para oficiar partidos.