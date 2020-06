Por qué las puñaladas eran la lesión más común de los inicios del futbol

Como en el Medioevo la mayoría de los hombres portaba un cuchillo, a la hora de jugar al futbol uno bien podía terminar acuchillado. Por eso, el deporte fue prohibido por varios gobernantes. Éste y otros detalles como que el fútbol tuvo su origen en China o que Enrique VIII fue el primero en utilizar botines se cuentan en el podcast de la BBC "You Are Dead To Me".