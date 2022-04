No será el primero ni el último sistema de televisión de paga con el que Fox Sports romperá relación. Lo que sí, es que con Dish fue el primero con el que se le venció contrato y quiso imponer sus nuevos términos, lo cual no fue aceptado.

En la renegociación para seguir en dicha señal, Fox pretendió hacer un aumento del 300 por ciento del valor del anterior contrato, además de solicitar por el canal Fox Sports Plus otro costo para el suscriptor, bajo el argumento de que en esta nueva plataforma podrá ver el futbol mexicano y la Fórmula Uno, propiedades que han puesto como las principales ofertas para este nuevo servicio. De ahí que Dish no aceptara este nuevo trato y no siguiera con el canal deportivo.



No es la primera vez que Fox Sports busca romper el mercado deportivo en nuestro país, hay que recordar que esta cadena fue la que hizo que cambiara las cosas en el futbol mexicano luego de ofrecer y pagar por los derechos de transmisión, millonarias cantidades al año: A Monterrey 23 millones de dólares, al Pachuca 13.5 mdd, al León 13 mdd, a Xolos 12 mdd. En el caso de Santos Laguna, hay que recordar que fue el primer club que se alejó de esta televisora, luego de que no le gustaron algunos manejos esta empresa y hasta los demandó, pese a haber recibido 14 mdd al año. La razón: Vieron bajos niveles de audiencia, los patrocinadores no estaban a gusto y se alejaban de lo que pretendían, que era tiene mayor penetración de mercado.

Incluso es por eso que ahora León y Pachuca, quienes iniciaron con este movimiento de dejar la televisión abierta para ir con Fox, piensan en salirse y firmar con otra plataforma de televisión de paga, pero sin restricción o un costo extra para sus aficionados. La opción de estos dos clubes ahora será ser transmitidos por la señal de TNT Sports.