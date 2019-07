¿Por qué el América no confirma a Gio?

¿Por qué el América no acaba con la incertidumbre de su afición y canta el fichaje de Giovani dos Santos? Prácticamente están arreglados, con sólo un par de detalles contractuales por resolver, Gio es nuevo jugador azulcrema.

Pero no hay prisa para los de Coapa. Aunque no llega en su mejor momento, América no toma a Dos Santos como una incorporación más, por lo que pretende que su aparición con el plumaje águila sea especial.

Por ello, la presentación oficial de Giovani será el próximo 14 de julio, en la celebración del Campeón de Campeones ante los Tigres, en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. Mientras que la confirmación en redes sociales sería lanzada hasta el lunes, una vez pasado el compromiso de hoy ante River Plate y la serie de finales de mañana (Mundial Femenil, Copa América y Copa Oro).



Aunque el ex del LA Galaxy no jugaría ante los felinos, el entorno californiano es el contexto perfecto para hacer la llegada de Gio en una fiesta de reflectores. Eso sí, alejado de los cuestionamientos de la prensa, a excepción de la televisora amiga que ya prepara las entrevistas exclusivas.

Ya será hasta su arribo al Nido de Coapa que Dos Santos enfrente algunos dardos en su primera conferencia de prensa en México.