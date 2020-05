El futbol y la vida no volverán a ser iguales por el coronavirus. Al técnico uruguayo Paulo Pezzolano le es difícil imaginar cómo retomar el contacto con los rivales, con el aficionado y con los medios.

“El contacto con la gente, jugadores, aficionados, será diferente. Nosotros los sudamericanos estamos acostumbrados a la gente, a la hinchada, llevará su tiempo acostumbrarse a la distancia con los demás, pero nos tendremos que adaptar".

“Los primeros meses van a costar, será diferente, seguiremos con tapabocas, más medidas sanitarias dentro y fuera del club, creo que hasta que se haga una vacuna todo será diferente”, señaló el charrúa a EL UNIVERSAL Deportes.

Otra de las lecciones que el estratega del Pachuca ha aprendido durante la cuarentena, “es darle mucha importancia a cosas a las que antes no se les daba tanto, estar con mis tres hijos todo el día, te das cuenta de lo distante que puedes estar con la familia. Debemos ser responsables en esto, hay mucha gente que no está llevando la comida a casa y debe ser una desesperación tremenda no poder salir a trabajar o hay quien lo hace bajo el riesgo”.

Respecto al plantel, Pezzolano espera retomar los trabajos en cancha sin complicaciones rumbo al Apertura 2020, aunque es consciente de la austeridad con la que se buscarán refuerzos; sin embargo, el timonel descartó a Renato Ibarra, del América, quien buscaría acomodo en La Bella Airosa, por los problemas legales que impulsaron su marginación de toda actividad en Coapa.

“Para comenzar a entrenar habrá precaución, lo más importante será lo físico, el futbolista tendrá ganas bárbaras de jugar. Tengo prácticamente a todos disponibles, menos [Eugenio] Pizzuto, él sigue en fisioterapia y con toque de balón despacio. Quiero armar bien al equipo".

“Dudo de fichajes caros, seguro será así en todo el mundo, aunque no es mi temor, porque tengo buenos jugadores. Y a él [Renato Ibarra] ni lo hemos tenido en cuenta”.

Por último, el estratega puso a los Tuzos sobre la balanza del cancelado Clausura 2020, su primer torneo como técnico en México y donde sumó 14 puntos. “Tuvimos momentos interesantes, partidos en los que no salieron las cosas bien, las primeras seis jornadas no tuvimos respiro, porque al principio fueron rivales muy duros, nos costó agarrar confianza. Después logramos regularidad y empezamos a ganar, pero ya identificamos los puntos débiles”.

