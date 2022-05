Pachuca cerró el torneo regular con una derrota 2-0 frente a Pumas, aunque para el técnico de los Tuzos, Guillermo Almada, el resultado no debió ser ese.

"No hicimos un buen partido, pero no merecíamos perder, el rival no nos superó, Pumas aprovechó nuestros errores", compartió en conferencia de prensa.

El entrenador uruguayo hizo énfasis en los errores que cometieron y que le costaron la derrota.

"Tuvimos el control, pero no fuimos intensos, faltó ser más certero en las situaciones que tuvimos", compartió.

Pese a que regresan a casa sin sumar puntos Almada le sacará provecho a sucedido en C.U.



"Nos deja muchas enseñanzas, tenemos que aprender y mantener la idea, intensidad y el ritmo", señaló, de hecho, comentó que el ritmo de un partido en el Olímpico Universitario se ve afectado por el clima que se registra al medio día.

"La hora es un factor, merma a los dos equipos, aplasta a los jugadores y lo hace más lento", por ello piensa que otro horario sería mejor, ya que el futbol mexicano se ve afectado con partidos lentos.

Este Pachuca se queda en la cima de la tabla general con 38 puntos, pero su plantilla no se quedó conforme, "el récord de puntos era un objetivo importante que no pudimos lograr".

Ante esto Almada ya habló con sus jugadores para que se mantengan concentrados en la fase de cuartos de final.

"Empieza otra cosa, lo que hicimos ya no sirve de nada, hay que seguir con los pies sobre la tierra y que estos errores no se repitan", concluyó.