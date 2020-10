Ojalá no jugara contra Tijuana: Antonio Mohamed

Las circunstancias han puesto a Monterrey y a su técnico Antonio Mohamed en una situación algo particular.

Es el último campeón de Liga del futbol mexicano y puede ser el campeón de Copa si es que logra derrotar a Tijuana en la serie final que inicia mañana en el estadio Caliente.

“Se dan estas circunstancias, ser los actuales campeones de los torneos que se juegan. Es un reto importante pero como toda final tendrá su grado de dificultad. Estamos ilusionados con poder conseguir el trofeo”, dijo el Turco.

Mohamed logró su primer título de de Liga con los Xolos, por eso les tiene un cariño muy especial, tanto que le hubiese gustado no jugar contra ellos por este título: “Me hubiera gustado que el rival fuera otro, pero como se dice, lo seremos por 180 minutos. Ahora defiendo a Monterrey, y quiero ganar, la vida nos pone como rivales pero reitero, me hubiera gustado no enfrentarme a Xolos por lo que viví ahí”.

Asume el rol de favorito: “Desde que inicia cada semestre debemos de llegar a lo máximo en cada competencia que tenemos. Ahora el único objetivo es ganar la Copa. Asumimos el rol que nos toca de favoritos e intentaremos lograr al título. Es uno de los objetivos del semestre. Esperamos estar a la altura”.

El Turco espera un juego, “donde Tijuana asuma riesgos, la característica del entrenador es que asume riesgos, quiere el control en el campo rival pero eso va a dejar espacios, y creo que podemos contrarrestar eso y otras situaciones. Se va a jugar parecido a como se jugó hace un mes (Xolos ganó 2-1)”.

¿En qué piensa Antonio Mohamed un día antes de la final?

“Uno se visualiza levantando el trofeo. Pero lo que pienso es que el equipo funcione como se pretende, para ganar, mas quedan muchas cosas por hacer. No puedo pensar más lejos de lo que no sea el juego de mañana, en la actuación del equipo, en los movimientos…”.