“Nos mandaron a defender el marcador”: Cáseres

El argentino Santiago Cáseres aceptó que no se vio la mejor versión del América en el juego contra Atlanta, pero “pasamos”, y si el planteamiento no fue más ofensivo, “fue porque así lo planteó el técnico (Miguel Herrera)”.

“Éramos conscientes que traíamos ventaja por la ida, se planteó el juego para aguantarlos, no pasar ningún apuro, y más allá del gol al final aguantamos bien, tuvimos para concretar lo que venimos a buscar. Ahora a esperar lo que nos llegue”.

Cáseres asegura que el Piojo, “planteo así, para aguantar el resultado, lo importante era pasar de fase para buscar la final. No pasmos grandes apuros y mantuvimos el resultado…”.

También hay que tomar en cuenta que se veía de una larga inactividad: “El equipo estaba muy nervioso, no encontraba la confianza para tener la pelota, pero eso te lo va a ir dando los juegos del torneo, llevábamos 20 días sin jugar y eso se notó. El siguiente juego es a partido único. Somos un gran equipo, y podemos hacer un gran papel”.

Cáseres está a punto de terminar contrato con América, pero no se preocupa mucho de esa situación: “Tengo un agente que se encarga de eso. No sé si voy a quedarme o no, yo me concentro en tratar de llegar a l final y después levantar el título, después eso se verá”.