Neymar sigue en su batalla por salir del PSG y regresar al Barcelona. Los deseos del brasileño lo han llevado a declarar que su momento de mayor felicidad en algún vestuario fue cuando los culés vencieron a los parisinos en el Camp Nou.

“Cuando le ganamos al París [Saint-Germain], cuando estaba en Barcelona, en el vestuario estábamos todos locos ahí, muy contentos. La mejor sensación para todos”, declaró el astro.

En la temporada 2016-17 de la Champions League, el Barca perdió la ida de los octavos de final 4-0 frente al PSG, por lo que necesitaba ganar por cinco goles para avanzar a la siguiente ronda.



Neymar: "My best memory as a footballer? When we won against PSG with FC Barcelona"

