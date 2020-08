Después de la goleada recibida en el Estadio Azteca (3-0), en manos del Cruz Azul, Alfonso Sosa reconoció que el Necaxa tiene prohibido jugar de la misma forma que este sábado.

“No podemos repetir actuaciones como la de esta noche”, firmó el entrenador hidrocálido, en conferencia de prensa.

Para el timonel, sus Rayos y él mismo no estuvieron a la altura de las expectativas y lo pagaron de la peor forma.

“Necesitamos que todos estén al máximo nivel. Hoy no lo estuvimos y lo pagamos”, añadió el timonel mexicano.

Sosa también fue autocrítico del pésimo desempeño del Necaxa, el peor de lo que va el Guardianes 2020.

“Perdimos muchas pelotas y nos quedamos sin juego ofensivo, en la cual no tuvimos manera de procesar o generar peligro, a lo mejor una por ahí. Cruz Azul no te perdona, como pasó. No me gustó, para nada, el partido de hoy, más allá de que Cruz Azul ha hecho muy bien las cosas y es el líder del torneo”, explicó el entrenador.