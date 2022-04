Si hay alguien que haya nacido en Argentina, pero que lleve a México como parte de su vida, es Matías Almeyda.

El exentrenador de las Chivas sabe perfectamente lo que significa nuestro país y lo que representó para él cuando vino a tomar las riendas del Guadalajara.



Es por esto que de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022, el 'Pelado' espera que tanto la Selección Mexicana como la de Argentina, avancen sin problemas en la fase de grupos, donde comparten el sector C.

"Como argentino mexicano que me siento, creo que las dos selecciones van a pasar. No hay que cuestionar tanto, son dos grandes equipos, con grandes cuerpos técnicos. Deseo que pasen los dos, es preferible que se encuentren en la fase de grupos y no después", señaló el exfutbolista y actual director técnico del San José Earthquakes, de acuerdo con información publicada en el sitio de ESPN.



El sudamericano y campeón del futbol mexicano como entrenador, reiteró que ambas selecciones tienen con qué avanzar a la siguiente ronda en el Mundial, que se disputará en noviembre y diciembre de este año en Qatar.

"Son dos selecciones que tienen confianza. Argentina hace tiempo que la tiene y México a partir de ahora la tendrá, porque tiene con qué", dijo Almeyda. "Deseo de todo corazón que los dos pasen, van a pasar los dos", finalizó el estratega.

En el grupo C del Mundial, además de Argentina y México, están las selecciones de Polonia y la de Arabia Saudita.

