A Mohamed le afectó tener a su hijo en Rayados

Ahora que se oficializó la salida de Antonio Mohamed del Monterrey, también han surgido algunas versiones que tienen que ver con las razones por las que perdió algo de confianza de algunos de los hombres fuertes del vestuario de los Rayados.

Y una de esas cosas es la manera en que llevó el proceso de su hijo Shayr con el equipo.

El joven debutó y en varios partidos ocupó un lugar en la banca, lo que no era bien visto por elementos de mayor experiencia, quienes no compartían la idea de darle un sitio, lo mismo que pensaban algunos futbolistas del equipo Sub-20 de los regiomontanos, quienes decían que eran “mejores que el hijo del Turco” y no recibían oportunidades.

