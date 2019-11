Mientras Robert Dante Siboldi ignora la importancia de un director deportivo en Cruz Azul, Milton Caraglio subrayó que la falta de uno merma al club.

“No Tenemos director deportivo y cambiamos de técnico que, directamente, afecta”, dijo el uruguayo.

Siboldi, por su parte, se mantiene en su postura que él trabaja muy bien sin un jefe directo y que no le corresponde la decisión de contratar uno, tras la renuncia de Ricardo Peláez el mismo día de su presentación como entrenador cementero.

“Yo no tengo problemas si seguimos así [sin director deportivo]”, remató el uruguayo.

Caraglio agregó que el semestre de La Máquina no ha sido bueno y que, después de la victoria (1-0) sobre el León, el vestidor no está tranquilo porque no están en zona de clasificación.

“Hay que seguir luchando, es un momento complicado, pero hay que salir para adelante”.

