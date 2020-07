Miguel Herrera, entrenador del América, destacó la actualidad del Cruz Azul, como la mejor versión de los celestes desde la final del Clausura 2013.

“Los veo muy bien reforzado hoy, con la posibilidad de tener jugadores que los fortalecen hasta con tres en cada posición, por eso lo pongo como uno de los equipos que estará arriba”, admitió el estratega de las Águilas, en entrevista para el programa” Ahora o Nunca de ESPN”.

De igual modo, “el Piojo” fue contundente en que no sólo es cuestión de gastar millones, para armar un plantel. “Desafortunadamente (el Cruz Azul) no ha logrado el objetivo, para ellos no importa el superliderato, porque si no ganan el título, nada importa.

“Muchos gastan dinero, pero el chiste es hacer que funcione (el equipo), sacar el desempeño y calidad de cada jugador, pensar en que eso debe hacer cada equipo. También a las Chivas las veo con plantel más completo”, resaltó.

El América y el Cruz Azul se medirán en la Jornada 12 del Guard1anes 2020 (27 de septiembre). Sobre los rumores que lo vinculaban como candidato a dirigir al Betis, Herrera reveló que su nombre sí estuvo en la mesa del cuadro sevillano, el cual se decantó por el chileno Pellegrini.

“Se me acercó una persona allegada al club, no del club, por lo que sé es que me dijo que ‘el Betis busca DT, tu nombre apareció en la mesa’. Estoy contento en América, pero me ilusionaba que mi nombre sonara sobre la mesa”, indicó Miguel, quien también dejó ver que su interés por aventurarse en el extranjero no es cuestión de dinero.

“No pasa por si quiero cobrar más o menos, mi mejor representante es mi trabajo, me han hablado de Arabia, Grecia y Turquía”.

Sobre la buena racha goleadora de Raúl Jiménez con el Wolverhampton y el interés que se ha generado por sus servicios, Herrera recordó algunos detalles que el delantero pulió antes de volar del Nido.

“Raúl maduró mucho… estuvo entrenando muchas veces, Diego Ramírez, que era mi auxiliar, me decía si había que citarlo para trabajar la definición, eso le faltaba, ser contundente, tenía buen remate de cabeza, pero luego la pateaba desviado frente al arquero, siempre trata de mejorar en todo”.