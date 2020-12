Miguel Herrera confiesa que se va del América triste y endeudado

Miguel Herrera, en una carta, confesó que se fue triste y endeudado del Club América, que lo cesó esta mañana.

Después de pasar a Coapa para despedirse y por sus pertenencias, el entrenador mexicano comunicó su adiós de la institución, tras tres años y medio en el banquillo azulcrema.

“A veces fracasé en el intento, pero ustedes [aficionados] con sus manifestaciones de aliento, me motivaron para seguir adelante y lograr los objetivos. Me voy triste y endeudado por no conseguir más títulos, que esta institución y la afición merecen”, comentó el Piojo.

“La vida siempre da revanchas y yo por mi parte, buscaré nuevos horizontes para dar el 100% como siempre lo he hecho”.

Herrera no comunicó cuál fue la verdadera razón de su salida del América, si los malos resultados o sus indisciplinas como representante de este club.

El mexicano agradeció al equipo, directiva, staff y jugadores por su apoyo cuando estuvo al frente del cuadro azulcrema. “Por lo que siempre estarán en mi corazón”.

Durante esta última, Herrera dirigió 175 partidos, ganó 87 de ellos y perdió 45, para una efectividad del 57 por ciento y con cuatro trofeos en la vitrinas de Coapa.