Miguel Herrera asegura que en América hay conciencia por el Covid-19

En el América no hay inconsciencia para irse de vacaciones durante los días libres, como ha pasado en otros equipos. Miguel Herrera, entrenador de las Águilas, aseguró que su plantel tiene la disciplina necesaria para evitar contagios de Covid-19 y perjudicar al club durante el Guardianes 2020.

Puedes leer: "Miguel Herrera responde a las críticas en su contra"

“Hay conciencia de entrenar, de preparar los reglamentos y trabajos específicos. Tampoco es un sacrilegio que alguien salga contagiado porque no sabes cómo pescas el virus. Lo que hemos hablado es seguir la línea, entrenar e ir a casa, somos exagerados, usar cubrebocas si no estamos en casa. Los días libres son para quedarnos en casa, no para irnos de vacaciones”, firmó el timonel azulcrema, en teleconferencia.

El América no ha presentado algún contagio dentro del plantel, sólo dos: el preparador físico y un juvenil. Las Águilas, que mañana enfrentan al Necaxa, tienen su primer vuelo, que tomarán el mismo viernes con dirección a Aguascalientes.

Herrera explicó la logística: reunión a las 6:45 horas en las instalaciones de Coapa, trasladarse al aeropuerto, vuelo directo en charter, desayuno en el hotel, activación física, comida y partir rumbo al estadio Victoria, para el cotejo de las 19:30 horas. “Cada quien dormirá en sus casas”.

Miguel, por último, aseguró que repetirá la alineación que goleó 4-0 al Tijuana (Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, Bruno Valdez, Sebastián Cáceres y Luis Reyes; Ruben González y Richard Sánchez; Roger Martínez, Sebastián Córdova y Andrés Ibargüen; Federico Viñas).