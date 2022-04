Miguel Herrera arremete contra Yeferson Soteldo, “Lo que hizo fue una tontería”

Más allá del gol de Yeferson Soteldo, que le dio la victoria a Tigres que jugó con nueve hombres la mayor parte del segundo tiempo, Miguel Herrera dijo que la expulsión del venezolano, por sacarse la camiseta fue una tontería.

“Hoy perdemos un hombre y luego viene la desconcentración de Soteldo, dos tarjetas tontas, si hubieran sido por hacer faul, pues se entiende, pero por reclamar la primera y luego sacarse la playera… Hizo un golazo y no es del todo satisfactorio esto. No hay que regalar tarjetas de esta forma, ya hablamos con él en el vestidor y también va para todo el plantel”.



Eso sí, se dijo orgulloso de lo hecho por su plantel, que ganó con sólo nueve hombres en la cancha. “Estoy orgullo por el esfuerzo que hacen los muchachos. Perder un hombre es difícil, perder dos es mucho más, pero la actitud y motivación del equipo hay que valorarlo. Este es un plantel muy completo, y esperemos ganar cosas para decir si es el más importante o no”.

Hizo cambios para este juego, “porque tengo plantel para hacerlo. Quiñones trae un golpe en la rodilla; a Florian le pegó la altura, no había pasado mucho tiempo en estas condiciones. Once contra once no jugábamos bien, pero sacamos la casta para ganar. Ahora hay que ir para adelante, aún no clasificamos”.