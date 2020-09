Hasta el momento, el partido entre México y Costa Rica está puesto, pero si en 15 días las condiciones de sanidad empeoran en alguno de los dos países, se podría cancelar.

Rodolfo Villalobos, presidente de la FederaciónCostarricense, dijo que el contrato con su homóloga mexicana está completamente firmado, pero siempre anteponiendo la salud de los futbolistas.

“Estamos a la espera de que el Ministerio de Salud nos dé respuesta, porque tener a los jugadores 14 días en cuarentena, cuando regresen de México, es improbable por los clubes, pero sabemos que nos van a ayudar al respecto”, dijo, con actitud optimista.

Lo que no se puede controlar es la cuestión del Covid-19: “Faltan 21 días, pero en pandemia pueden pasar muchas cosas. El acuerdo está, pero si las condiciones no se dan en ambos países, puede suspenderse. A México hay que ir con la prueba en mano de que se salió negativo, es lo único que se ha pedido. Ya tenemos hotel, lo que estamos viendo es la cuestión del vuelo, porque no hay directos, hay uno vía Houston”.