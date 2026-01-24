Julio César Chávez Jr. vs Ángel Julián: Horario y transmisión para ver la pelea EN VIVO HOY

Julio César Chávez Jr. deja atrás las polémicas para esta noche subirse al cuadrilátero y enfrentar a Ángel Julián, en lo que será un combate donde compartirá cartelera con su hermano Omar, luego de haber vivido un 2025 muy turbulento.

Esta pelea será la primera del hijo del Gran Campeón, luego de haber caído frente a Jake Paul en junio del año pasado, cuando también comenzaron las investigaciones en su contra por supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Con el objetivo de reivindicarse, Chávez Jr. enfrenta al pugilista argentino en una pelea pactada a 10 rounds, dentro del peso crucero y ante la atenta mirada de su padre, que espera no ver caer de nuevo a su primogénito en la Arena Potosí de San Luis Potosí.

Lee también: Dani Alves presume foto con playera de la Selección Mexicana

Por su parte, Omar Chávez también reaparece en el ring al cual no se subía desde enero del 2025, cuando cayó ante Misael Rodríguez por decisión unánime.

Horario y canales para ver EN VIVO la pelea de Julio César Chávez Jr. vs Ángel Julián

La cartelera de este combate arrancó en punto de las 17:00 horas, pero se espera que el mexicano y el argentino salten al cuadrilátero alrededor de las 23:00 horas del centro de México.