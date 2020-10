Me quedo muy conforme, destaco la seriedad: Gerardo Martino

Gerardo Martino se tomará un tiempo para analizar lo que fue la gira por Europa donde jugó contra Países Bajos y Argelia, pero del juego ante los africanos ya sacó sus conclusiones, fue un juego para valientes y sus jugadores no desmerecieron.



“Con tranquilidad analizaremos todos los detalles que saquemos. Hay mucho margen para mejorar, pero la seriedad con la que hemos enfrentado los dos partidos lo destaco, y hoy para ir a empatar hubo mucha valentía. Hay que destacar eso del equipo”.



Hubo cambios en el sistema, ahora se jugó con línea de cinco, y le gustó, aunque hubo algunos fallos: “Me parece que en el primer tiempo donde empleamos la línea de cinco lo hicimos bien; en el segundo tiempo transformamos a línea de cuatro, y también estuvo bien…, buscamos la circulación de la pelota y el rival no nos molestó tanto. Observamos bien cómo Araujo, Romo y Moreno salían a presionar a la media punta de Argelia para que no jugara con libertad detrás de los medios. Me quedó muy conforme. En el único momento que falló la línea de cinco fue en el empate, nos sobraba un central en el área y debimos salir antes a achicar el tiro de Argelia”.



La formación no cambiará el estilo: “El salir tocando la pelota, eso no lo cambiamos a pesar de la formación que tengamos”.



Con superioridad numérica, “había que juntar dos nueves, teníamos la necesidad de empatar y había que poner un jugador más en el área. Así que jugamos con dos por fuera y dos por dentro”.