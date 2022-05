La Selección Mexicana tuvo este lunes su presentación en el torneo Maurice Revello, donde salió con un resultado victorioso.

El Tricolor juvenil dirigido por Raul Chabrand, venció a la selección de Ghana en este torneo antes llamado Esperanzas de Toulon.



El resultado final de este partido, disputado en el Estadio Aubagne, fue 1-0. El gol mexicano fue de Víctor Guzmán (jugador de Xolos) a los 82 minutos.

El siguiente partido de la Selección Mexicana es el jueves 2 de junio ante Venezuela y posterior, el día 5, ante Indonesia.

#MEXGHA | @miseleccionmx headcoach Raul Chabrand happy with the win of his team against Ghana #TMR2022 pic.twitter.com/VNPiid6A2G

— Tournoi Maurice Revello - #TMR2022 (@TournoiMRevello) May 30, 2022