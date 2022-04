Matías Almeyda ya habría decidido irse del San José Earthquakes

De acuerdo con reportes en los Estados Unidos, el entrenador argentino Matías Almeyda habría ya tomado la decisión de no seguir en el San José Earthquakes.

BREAKING: The San Jose Earthquakes and head coach Matias Almeyda are set to part ways, per sources.

Ownership and coaching staff working towards an agreement to move on, the discussions amicable. pic.twitter.com/mjU5T2YdV4

