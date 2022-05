Matías Almeyda firmó este viernes su contrato como nuevo técnico del AEK Atenas, según anunció el club griego en sus redes sociales, el exentrenador de Chivas dirigirá por primera vez a un equipo europeo, tras su paso por el futbol de Argentina y el San José Earthquakes de la MLS.

"Creo mucho en el trabajo, en la honestidad, en la palabra de honor. Y lo que sea que haga, lo hago con pasión, lo hago con amor y lo hago sin egoísmo. Para mí, desde el primer entrenamiento, este equipo será el mejor del mundo. Vengo a trabajar. A que las cosas vayan bien. Por eso vengo con mi familia, así que mi actitud ante las dudas que existen es el tiempo. Si me va mal me van a alejar, si me va bien levantaremos títulos. Y vengo a eso", expresó en declaraciones en el sitio web oficial del AEK.

Almeyda, quien se retiró en 2011 como jugador para convertirse en entrenador y llegó al balompié azteca en 2015, al mando de Chivas logró la Copa MX en 2015 y 2017, la Super Copa MX en 2016 además del título de la Liga MX en el Clausura 2017 y la Concachampions en 2018.

"Es cierto que no he entrenado en Europa, porque mi carrera comenzó en Latinoamérica, en River Plate. Es uno de los mejores equipos del mundo, con gran pasión entre sus aficionados y con una gran historia. Viví diez años en Europa y jugué en grandes clubes", recordó el estratega argentino.