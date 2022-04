Ricardo Ferretti ya no sabe qué decir en conferencias de prensa. Se dice frustrado, avergonzado. El FC Juárez no gana, no anota y va en picada.



No hay mucho que decir, pero el Tuca lo señala: “Esto ha sido mucho más complicado de lo que esperaba. Cada partido, y dar razones que no suenan a excusa, es lo que busco y naturalmente hay que analizar lo que pasó en el juego. Venimos en una racha donde psicológicamente es complicado. Veo cosas positivas pero el resultado no se da”.

Se trabaja, asegura, “y se trabaja bien, hay disposición, se hace todo para ganar el juego, y en el partido las oportunidades se crean y no llega el gol”.



Sin decir nombres, protegió la actuación de Carlos Felipe Rodríguez en la portería: “Somos seres humanos, dependiendo de la forma en la que juegues, se definen más las cosas. Hoy hay jugadores que tiene una gran actuación y por alguna razón no la lograron concretar y cuando el equipo pierde, todo se viene abajo. Estoy preocupado siempre he sido preocupón hasta cuando se gana. Hablar de mejoría con tanta derrota es complicado”.

Y hasta lo dice: “Nos ha faltado un poco de suerte”.

Tuvo que hablar de Carlos Felipe, “me siento triste por él, había tenido unas grandes paradas. Me deja triste, él estaba rindiendo lo mejor posible. No son pañuelos desechables, que uno los utiliza y los tira, no tenemos 200 jugadores para que cada uno que cometa errores lo borremos. Todos estamos queriendo salir de esta situación”.

Sobre su renovación de contrato, dijo: “No es una cosa que en estos momentos pueda hacer. Es difícil que yo mismo con la directiva pueda hablar de renovación o despido. He sido afortunado con el apoyo que tengo, quizá otro técnico en mi lugar…, estaría hablando de otra situación. Hoy no viene al caso por la situación que vive el equipo, Si se da, lo veremos al terminar el torneo”.

