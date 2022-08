Este sábado Fox Sports ha lanzado un nuevo comunicado sobre el tema con Claro Sports luego de la polémica vivida en el León vs América.

Aquel domingo 31 de julio, en lo que fue el último partido de la Jornada 6 del Apertura 2022, Claro sufrió interrupciones en su transmisión de Youtube.



Cientos de usuarios que prefirieron ver el juego en la plataforma gratuita y no pagar la de Fox Sports, no puedieron ver completo el compromiso de la Liga MX pues por momentos se caía la señal y aparecía la leyenda: "Este video ya no está disponible debido a un reclamo por incumplimiento de los derechos de autor realizado por Fox Sports MX".

Pero ahora, después de situaciones como el comunicado de Claro, respaldado por Arturo Elías Ayub, Fox Sports ha lanzado un comunicado en el que dejan por la paz el tema para llegar a la resolución de que cada empresa use la transmisión tanto del Pachuca como del León, como a cada una más le convenga.



"Marca Claro y Fox Sports MX mantienen conversaciones de buena fe, con relación a los derechos contractuales vigentes que cada uno tiene celebrados con Grupo Pachuca", se lee en el texto mencionado.

"En tal sentido, para privilegiar dichas conversaciones y, en tanto se acuerda una solución satisfactoria para las partes, ambos mantendrán la transmisión simultánea de los juegos de Pachuca y León a través de los medios y plataformas que cada uno decida utilizar", añadió el comunicado.

