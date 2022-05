La mejor ofensiva contra la mejor defensiva. Así llegaron al partido de ida y Atlas goleó 3-0 a los Tigres de Miguel Herrera en el estadio Jalisco; sin embargo, el Piojo sigue viendo esa situación como una ventaja para el duelo de hoy en el estadio Universitario.

“Somos el equipo que más goles hizo en un año futbolístico, si no son argumentos esos, no veo otros. Durante dos torneos se atacó bien y tuvo al campeón goleador en dos torneos, si no hubiéramos sido contundentes, no hubiéramos tenido a los líderes goleadores, no tuviéramos argumentos para dar vueltas”, declaró Miguel Herrera en conferencia.

El estratega de los Tigres sabe que la hora buena será después del silbatazo del árbitro. Antes, todo podría quedar en palabras y buenos deseos.

“Se pueden decir muchas cosas, pero lo importante no es decir, hay que hacer y ahora vamos a los hechos más que a las palabras. Si no lo hacemos queda en el recuerdo. Hay que matarnos por el resultado”, señaló.



No lo mencionó como si estuviera haciendo un balance final, pero Miguel Herrera comentó que se siente contento con lo conseguido en su primer año como estratega de los universitarios.

“Contento. Ha sido un año bueno, saber que llegaba a un equipo exitoso y que cambiar la idea me iba a constar mucho, pero los muchachos pusieron una gran voluntad para cambiar la forma y con eso me siento contento”, aseveró.

Asimismo, sabe que en el encuentro de ida dejaron escapar oportunidades claves. “Todos los partidos son difíciles en estas instancias, pero llegamos. Tuvimos cinco de gol claras. Si no hubiéramos llegado sí me ocuparía muchísimo", concluyó el Piojo.