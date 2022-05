Cuando Jaime Lozano salió a conferencia de prensa después de quedar eliminado por el Cruz Azul, tenía una sonrisa y se dio el tiempo de felicitar y elogiar a Sebastián Jurado, la figura del partido de repechaje en el Estadio Azteca.

El "Jimmy", quien trabajó con él en la Selección Preolímpica, lo elogió por su calidad, mentalidad y humildad. Al término del partido, Jurado habló para los medios y pudo confirmar un poco las palabras de Lozano.



"No la he pasado muy mal, creo que son momentos que debes pasar. Todo lo que pasa es para bien, así lo considero porque me ha mantenido maduro, tranquilo, pero principalmente humilde de corazón para saber cuando me equivoco, cuando hago las cosas bien, y para nada lo he pasado mal. Todo lo que he vivido tiene un propósito y pues he sabido sortearlo de buena manera", explicó un mesurado Sebastián Jurado.

El joven arquero Cruz Azul, quien atajó dos penaltis ante los Rayos para darle el paso a La Máquina a los cuartos de final, regresó las palabras a Jaime Lozano.

"Yo a Jaime (Lozano) le tengo un aprecio importante. Lo tuve como entrenador todo el proceso de la selección olímpica y mandarle un fuerte abrazo. Él y su cuerpo técnico se merecen estar en estas instancias y que Dios lo bendiga. Nos vemos el siguiente torneo", declaró el meta juvenil.



Sobre la clasificación a la Liguilla, Sebastián Jurado pidió ir con calma, además de mencionar que esto es lo mínimo para un equipo como Cruz Azul.

"Cruz Azul siempre tiene que competir en los primeros lugares, en las instancias finales. Creo que debemos ir paso a paso, tenemos que pensar primero en el entrenamiento de mañana para preparar el partido con el rival que nos toque e ir de la mejor manera a la Liguilla", aseveró.

