Es domingo 3 de abril, las actividades del futbol en el mundo se reanudaron tras la última Fecha FIFA y la Liga MX no se quedó atrás.

Es por eso que aquí hacemos un recuento de qué partidos hay, a qué hora son y donde podrás verlos:

Toluca vs Puebla - 12:00 horas (TUDN)

León vs Querétaro - 17:00 horas (Fox Sports)

Tigres vs Xolos - 19:00 horas (Izzi)

Santos vs Pachuca - 19:00 horas (TUDN)



PARTIDO PENDIENTE

En más actividad de la Jornada 12, que comenzó el primer de abril, aún quedará por disputar el duelo entre Chivas y Rayados, que fue pospuesto tras las presentaciones de la banda Coldplay en el estadio del Guadalajara.

Esta situación llevó a la directiva rojiblanca a jugar este compromiso ante los Rayados el 13 de abril a las 20:05 horas.



RESULTADOS HASTA EL MOMENTO EN LA JORNADA 12

Atlético de San Luis 1-0 Mazatlán FC

Cruz Azul 1-0 Atlas

Necaxa 0-1 América

FC Juárez 0-1 Pumas

