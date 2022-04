Liga MX: ¿Qué hacía Paco Palencia en la conferencia de las Chivas?

Hiram Mier dio conferencia de prensa en Chivas esta mañana, previo al entrenamiento y lo raro es que apareció Juan Francisco Palencia en el Zoom, como cualquiera de los reporteros, del staff rojiblanco.

Esto llamó poderosamente la atención de quienes se dieron cuenta.

Se consultó al club, se buscó la versión oficial sobre la aparición de Palencia, para saber si había sido invitado por ellos, si había algo que no se supiera al exterior o qué estaba pasando, porque fue raro verlo.



El club aseguró que no hay proyecto con él en este momento, que tampoco hay una proyección para contar con Palencia en un futuro inmediato en el Guadalajara y que si entró, es porque alguien lo invitó pero no directamente el club, no al menos por iniciativa de ellos.

El motivo de la presencia del exfutbolista se debe a que está colaborando para Fox Deportes USA, por lo que ingresó a la conferencia del Guadalajara.

Palencia en días pasados sonó para estar en el Chiverío en un proyecto a largo plazo, que lo habían sondeado, pero el club pese a que apareció Palencia en la conferencia de prensa este día, niega cualquier interés en sus servicios para un presente, mediano o largo plazo.

Chivas explicó la situación en sus redes sociales

“Hoy tuvimos un invitado especial en la Conferencia de Prensa. Paco Palencia nuevo integrante de FOX Deportes . Mucho éxito en esta nueva etapa”, justificó el Guadalajara por medio de su cuenta de Twitter.