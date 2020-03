Pumas anunció que los boletos para el partido ante América de este viernes están agotados, es decir, el Olímpico Universitario estará lleno para el Clásico Capitalino del Clausura 2020.

La casa de los felinos cuenta con una capacidad para 58 mil 445 aficionados, una cifra aproximada a la que aparentemente se verá este 6 de marzo por la noche.

Por lo tanto, será hasta la novena fecha del presente torneo cuando Pumas presente una entrada positiva.

Las asistencias en las jornadas anteriores fueron las siguientes:

Jornada 1 vs Pachuca (21,537)

Jornada 3 vs Monterrey (25,340)

Jornada 5 vs San Luis (18,030)

Jornada 7 vs Morelia (23,973)