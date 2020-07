No hay de otra, el protocolo sanitario debe respetarse y cumplirse a detalle, sin reclamos o buscando lagunas para no acatarlo. Miguel Herrera, entrenador del América, ha sido el principal señalado como el que más se ha saltado los lineamientos de higiene dentro de la Copa por México, prueba para lo que será en el Apertura (Guard1anes) 2020, al no portar el cubrebocas durante los primeros dos partidos del torneo amistoso.

“No tengo problema en usarlo”, dijo el timonel azulcrema vía telefónica. “Joroban los que no tienen conciencia de que, los que estamos ahí, hemos recibido pruebas de Covid-19. Llevamos cinco, todas negativas. No pasa nada, me pongo el cubrebocas, pero me lo bajaré para gritar y chiflar. Lo tendré todo el partido, como los otros técnicos, que lo suben y bajan”.

Herrera prometió portarlo hoy durante el encuentro frente al Cruz Azul, en Ciudad Universitaria. Las reacciones entre los directivos de los clubes que participan en este torneo es clara: cuidarse no es negociable.

Ricardo Peláez, director deportivo del Guadalajara, aseguró que todos los involucrados en el regreso del futbol tienen la responsabilidad de seguir las normas de sanidad, como ejemplos para la sociedad.

“Para los que no han obedecido debe ser un tema de sanciones”, resaltó Peláez. “Todos en el deporte, al ser un trabajo público, estamos exhibidos ante los medios, críticos y la gente, entonces tenemos que ser ejemplo dentro y fuera de la cancha”, dijo el directivo rojiblanco a EL UNIVERSAL Deportes.

Lee también: Ricardo Peláez reprocha a quien no cumpla protocolo de sanidad

“Tenemos una triple responsabilidad, que va en nuestro trabajo, en lo social y para ayudar”, añadió Jaime Ordiales, del Cruz Azul, explicó que “lo que se haga en la Copa será muy útil para saber en qué se puede mejorar en la Liga MX. Si algunos casos particulares no lo han cumplido, la realidad es que están señalados como necesarios”, ante el riesgo que siempre existirá.

Para Jesús Ramírez, presidente deportivo de los Pumas, cumplir con el protocolo de salud es evitar ser parte del problema: “La disciplina es fundamental. Sin bajar la guardia porque ahí sigue el virus, por lo que debemos ser cuidadosos y no tomar las cosas a la ligera”, indicó la cabeza auriazul.

Desde Toluca, Francisco Suinaga, presidente de los Diablos Rojos, respaldó las palabras de Peláez: “Es muy importante cumplir el protocolo, por la visibilidad que tenemos los clubes de la Liga MX para ser un ejemplo”.

Pedro Portilla, presidente del Atlas: “Las medidas de higiene en la Copa por México han sido un buen ensayo para lo que viene y se ha cuidado a todas las personas en cada área de los estadios”.



Ignacio Ambriz, DT del León: "Mucho hablar y yo no soy así, entonces a mí no me va a afectar tanto, pero él es muy expresivo. Cuando lo traigo, los jugadores no me escuchan”.

Guillermo Vázquez, DT del Atlético de San Luis: “Nosotros hemos sido muy cuidadosos y respetuosos con lo que nos han dicho las autoridades de salud, y vamos a seguir las reglas que nos pongan”.

Ricardo Cortés Alcalá, Director de Promoción a la Salud: “Si está puesto en el lineamiento utilizar una barrera física, como el cubrebocas, hay que hacerlo. A veces, las reglas no nos gustan, pero están para cumplirse”.