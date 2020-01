Edgar Méndez sonríe con incredulidad. Le cuesta aceptar que la prensa cuestione su continuidad con el Cruz Azul. El español trató de evitar las cámaras en el aeropuerto capitalino, al arribar procedente de Madrid.

Molesto por el seguimiento de reporteros, respondió con un "nunca me fui (del equipo)", por el simple hecho de haber estado en la lista de transferibles.

Si sentía una revancha o ilusión para destacar de nuevo a la ofensiva, Méndez se limitó a un "no me siento mal".

#Video "Nunca me fui... No me siento mal"

Las palabras de Edgar Méndez en su arribo a la CDMX pic.twitter.com/ITgknQ78BV

