Liga MX: Nico Castillo destapa a sus ídolos americanistas

Nicolás Castillo reveló que el ecuatoriano Christian Benítez, fallecido en julio de 2013 por un paro cardiaco, y el paraguayo Salvador Cabañas, quien sobrevivió a un atentado en 2010, son sus jugadores favoritos que vistieron la camiseta del América.

“Viendo la Libertadores, (Salvador) Cabañas, fue un increíble goleador, en Chile jugó (Audax Italiano 2001-2003), referente de su Selección. También al ‘Chucho’ Benítez lo conocí, era increíble”, destacó el delantero chileno en una charla que las Águilas compartieron en redes sociales.

En el video, Castillo compartió algunos momentos de su infancia, de su llegada al futbol profesional y la manera en que valora envolverse con la casaca nacional.

“Con mis amigos disfruté bastante mi infancia, me alejé por el tema del futbol, pero se agradece el pasado. Recuerdo que desde chico jugué futbol. Como a los nueve años jugaba en el club del barrio, pero ya en un equipo profesional como a los 11 ó 12 que llegué a la U Católica, hice inferiores y disfruté la experiencia de llegar a un plantel. Mi debut, a los 17 años, un partido de Copa Chile, es el segundo torneo más importante de Chile.

“La Selección es un orgullo más grande, incomparable. Muy pocos logran tener ese sueño y cumplirlo. Tuve la suerte , se consiguieron dos Copas América y nunca en la historia se habían conseguido, ser de ese plantel queda en la historia”.

Sobre su gol más importante con las Águilas, Nico confesó que disfrutó uno contra el Guadalajara.

“El más importante fue un clásico contra Chivas, pude hacer gol de visita, era mitad de semana en Copa y la ganamos, pero ganarle seguido a las Chivas y en su cancha fue muy lindo, fue un gol que grité mucho, me gusta hacer goles en cancha rival, el estadio se quedó mudo.

“El América es un paso importante, desde que fue opción no lo dudé ni segundos, tenía ganas de venir, conocía al América y su grandeza, que me llamara me llenó de orgullo, porque significa que hice las cosas bien, cuando hablé con Miguel Herrera y Santiago Baños las ganas eran grandes, se facilitó todo, fue lindo estar en este equipo y tomar la decisión”.

Por ahora, Nico se encuentra en proceso de rehabilitación, luego de una serie de complicaciones médicas en febrero pasado, las cuales pusieron en riesgo su vida. Su regreso a las canchas todavía es incierto, pero no deja de soñar: “Ser campeón con América es lo que más quiero hoy en día”.