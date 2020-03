Las recomendaciones que todos los clubes de la Liga MX han hecho a sus jugadores durante este parón forzado van en serio, y no acatarlas podría generarles un golpe a su bolsillo. Son muy pocos los equipos que mantienen sus entrenamientos.

La mayoría envió a casa a los futbolistas, pero con directrices muy claras, como mantenerse bien físicamente y comer de manera adecuada, pero sobre todo no salir de su respectiva ciudad y no asistir a lugares concurridos, para no exponerse a un posible contagio de Covid-19.

El que no lo haga, será fuertemente multado económicamente, porque no hay espacio ni es momento de descuidos.