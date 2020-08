Miguel Herrera se siente aliviado con la victoria ante el Atlético de San Luis, pero eso no quiere decir que la presión en el América disminuya, porque “siempre es la misma o más”.

Para Herrera: “Trabajamos con la misma presión de siempre, el equipo no deja de tener presión, igual a la gente no le gustará como ganamos, pero estoy tranquilo, el equipo tiene mucha presión, hay que saber dónde se está sentado. Me ocupa que el equipo gane, la directiva apoya el proyecto, hay muchos jóvenes y eso me da gusto”.

Los focos amarillos “siempre se encienden cuando hay dos derrotas, todos están alertas, es normal aquí”.

La línea de cinco parece que dio resultado: “Habíamos trabajado para manejar la línea de cinco, era importante sacar un resultado positivo y el estado de ánimo para avanzar. La formación me gustó, pero eso no quiere decir que siempre use esta. Hay que trabajar todas para tenerlas claritas”.

En el trabajo individual, Herrera alabó a Rubén González y claro, a Memo Ochoa: “El Oso lo hace muy bien, hace un buen trabajo, todos hacemos un buen trabajo, nos descuidamos en la pelota parada, pero lo seguiremos trabajando, hay que seguir repitiendo. Pero cuando el equipo se concentró, estuvimos bien, y Memo hizo su trabajo, aunque pudimos agrandar el marcador. Le tengo mucha confianza a Memo, los siete goles que nos hicieron en los dos juegos anteriores, no fueron culpa de él. Sí le pedimos que haga algo más, pero muestra su capacidad. Espero que siga en este nivel, es importante para el equipo y para la Selección”.

No usó a Nicolás Benedetti y Giovani Dos Santos: “Estaba en las banca, pero no era necesario usarlos, no es que estén mal, pero el juego requería de otros jugadores”.