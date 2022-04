Liga MX: Julio Furch alza la mano para ir a la Selección Mexicana

Otro goleador no nacido en México se suma a la lista de los que anhelan defender la playera del Tricolor en el Mundial Qatar 2022.

Julio Furch, goleador y referente del Atlas, confiesa que ya está en el proceso de naturalización y desea ser parte de la Selección Nacional.

"México me ha dado muchísimo, me dio a mi hija... La mayor parte de mi carrera la he hecho en México, ya llevo más tiempo jugando en México que en Argentina, así que me ha dado mucho a mí, a mi familia, a mi carrera y sería algo muy lindo poder representar a México y defender la camiseta, creo que sería un broche de oro para mi carrera y estamos en proceso, ojalá se pueda cumplir", dijo el atacante de 32 años.



En entrevista con TUDN, el hombre que marcó el penalti con el que los Zorros rompieron la racha de 70 años sin títulos de Liga, confiesa que su corazón está dividido, porque México comparte sector mundialista con el representativo del país que lo vio nacer.

"Creo que México, después de haber logrado el pase (a Qatar 2022), va a generar lo mismo en su grupo", diagnostica. "Hay muchos jóvenes que están haciendo las cosas muy bien y creo que será un partido muy parejo".

"Mi corazón todavía no sabe dónde va a estar, falta mucho hasta noviembre y tengo a mi hija mexicana, pero toda mi familia es argentina y que gane el mejor, desearles toda la suerte a los dos".

Desde su perspectiva, el equipo dirigido por Gerardo Martino dará mucho de qué hablar en Qatar 2022.

"Es un grupo muy parejo, creo que será fundamental cómo arranquen y el segundo partido será parejo, los dos equipos tienen grandes jugadores que pueden competir de igual al igual", adelanta. "Argentina viene con un equipo lleno de confianza y con un grupo fuerte".