Más versiones circulan en los chats, zooms y todos los medios virtuales de comunicación sobre la postergación del anuncio del calendario para el Apertura 2020. Que si están enojados unos, que si a otros no les gusta su horario o que no quieren que los visite Chivas y América mientras sean a puerta cerrada los partidos. Rumores y más rumores al que se suma uno que es el más serio de todos y no tiene que ver con los caprichos de los directivos.

Se trata de la incertidumbre de Xolos, Monterrey, Santos, León y Pachuca que esperan la resolución de la venta de Fox Sports, resolución que no debe pasar del próximo 3 de agosto, según el plazo que les entregó el Instituto Federal de Telecomunicaciones para la desincorporación de Disney Co.

Resulta que Disney tiene asegurado el pago para estos equipos hasta el Clausura 2020, mismos que se han retrasado pese al compromiso de esta importante empresa. Por esta razón, han solicitado a la Liga MX se haga un calendario alterno, porque en el caso que no se concrete la venta de Fox Sports en el tiempo marcado por la ley, tendrán que negociar con televisoras en tiempo récord, al mismísimo estilo fast track.

Santos y Xolos se han ido protegiendo y ya han tenido algunas pláticas para el rescate, en caso de necesitarlo. No es así con Monterrey, Pachuca y León, quienes estarían en serios problemas de penetración en caso de quedarse sin transmisiones de televisión. Aunque los equipos de Jesús Martínez, por lo menos, tienen contrato con Univision en Estados Unidos.

León y Pachuca: Contrato con Fox hasta 2024 ($6.5 millónes de dólares anuales)

Monterrey: Contrato con Fox hasta 2023 ($23 millónes de dólares anuales)

Xolos: Contrato con Fox hasta 2023 ($12 millónes de dólares anuales)

Santos: Contrato con Fox hasta 2024 ($12 millónes de dólares anuales)