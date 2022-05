Después de anotar gol en el aniversario 116 de Chivas, que sirvió para abrir brecha para eliminar a Pumas, ahora tiene claro el objetivo. Ir sin piedad por el Atlas.

“Al Atlas lo quiero enfrentar como sea, no me importa si está arriba, si está abajo. Cuando juego contra ellos les quiero ganar, no hay compasión, no porque estén arriba respetarlos más o cuando están abajo tenerles compasión, para nada”, dijo Fernando Beltrán.



Este tipo de encuentros no solamente con buen futbol se ganan, se debe meter más, concentración extrema, andar fino...

“Al final estos encuentros son muy importantes; en el torneo creo que hicimos un gran partido contra ellos, lastimosamente no pudimos sacar el resultado, pero son partidos distintos, se tiene que dejar el alma”.

Después de eliminar a Pumas, la fiesta ya pasó, ya se quitaron el confeti y ahora el Nene, quien es un elemento fundamental en el medio campo del técnico Ricardo Cadena, admite que “venimos con mucha calma, disfrutamos el momento y estamos conscientes de lo que viene, de lo que tenemos que enfrentar. Siempre hay pique con Atlas, siempre se ha dado y sabemos lo que tenemos que hacer dentro del campo”.