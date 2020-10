¿Están los doctores de los equipos de la Liga MX debidamente preparados para atender a los futbolistas?, ¿se tienen los protocolos adecuados para etender a los jugadores lesionados? Lo sucedido en el estadio Victoria de Aguascalientes, en el juego León vs América, lo pone en duda.

La atención al colombiano Nicolás Benedetti, de las Águilas, generó cuestionamientos a los protocolos o la obligatoriedad para que éstos se cumplan.

“En realidad, sólo existe un protocolo marcado por FIFA y es para las concusiones [SCAT-5 prueba estandarizada comúnmente utilizada para evaluar concusiones. Herramienta diseñada para el uso exclusivo de médicos], pero uno que te hable de cómo tratar esguince o alguna fractura, no lo hay, eso se hace en cada club”, dijo el médico de un equipo de la Liga que pidió anonimato. Lo peor, dijo, es cuando ante una lesión preguntan a los jugadores si quieren camilla o no.

Afirmó que en el futbol de nuestro país “hay médicos muy preparados, pero otros que no tienen la especialidad en medicina del deporte y al final no es lo mismo, no ven los cambios y las necesidades básicas de un deportista. La idea es que dentro de la FMF todos tuvieran un médico del deporte”.

Ya hay mayoría

Es verdad, son 10 los doctores encargados de los clubes de Primera División que tienen una especialidad en medicina deportiva, según su cédula profesional. En la Federación Mexicana de Futbol no hay unificación en los reglamentos para exigir que todos tengan ese nombramiento, pero “que 11 de 18 estén especializados habla de un buen avance en ese terreno. Hay gran preparación de los médicos en México, pero la realidad es que la FMF debería establecer ese requisito para trabajar en la Liga”, dijo Mario Mercader, doctor especializado en medicina del deporte y presidente de la Asociación de Medicina del Deporte de la Ciudad de México.

En lo que hay que poner cuidado es “en las divisiones inferiores. Muchas veces, los equipos viajan sin un doctor, simplemente porque no quieren tener una relación laboral con él, por ahorrar, y eso es peligroso y hasta les sale más caro. Una multa es de alrededor de 10 mil pesos por partido, súmale al mes cuatro juegos, ya son 40 mil. Saldría más barato tener a un médico de tiempo completo”.

Un médico especializado en deporte debe actualizarse: “Cada cinco años deben presentar actualización, certificación o recertificación, por así decirlo, para ejercer. Insisto, estas cuestiones han mejorado mucho en Primera División, no es como hace algunos años que un equipo [Necaxa] tenía un ginecólogo atendiendo a sus jugadores; se ha avanzado, pero se necesita quitar algunas lagunas en el reglamento y tener todo claro”.

ESPECIALIZADOS

RUBÉN GONZÁLEZ (TIGRES)

Medicina del deporte por la UAN León desde 2005.

CARLOS VILLATORO (SANTOS)

Medicina del deporte por la UANL desde 2008.

HÉCTOR ENCISO (XOLOS)

Medicina del deporte por la UAY desde 2009.

JESÚS NEGRETE (MAZATLÁN)

Medicina deportiva y actividad física por la UNAM.

HÉCTOR SORIANO (QUERÉTARO)

Especialidad en medicina del deporte por el IPN.

LUIS GALLARDO (CHIVAS)

Especialidad en medicina del deporte por el IPN.

FELIPE PEÑA (FC JUÁREZ)

Especialidad en medicina del deporte por la UANL.

FRANCISCO GARCÍA (RAYADOS)

Especialidad en medicina del deporte por UANL.

JUAN JOSÉ PÉREZ (CRUZ AZUL)

Especialidad en medicina del deporte por UAEM

JOSÉ G. VÁZQUEZ (AMÉRICA)

Especialidad en medicina del deporte por el IPN.

SIN ESPECIALIDAD

JOSÉ LUIS SERRANO (TOLUCA)

Médico cirujano por UAEM desde 1983.

ANTONIO ACEVEDO (PUMAS)

Médico cirujano por la UPAEP desde 2002

VALENTÍN VILLA (LEÓN)

Médico cirujano por la UAEH, desde 2002.

FERNANDO MÁRQUEZ (PACHUCA)

Médico cirujano por la UAH desde 2001

GERARDO TOLEDO (PUEBLA)

Médico cirujano por la UPAEP desde 2001..

JUAN MARTÍNEZ (SAN LUIS)

Médico cirujano por la UAM desde 2012.



FRANCISCO LÓPEZ (NECAXA)

Médico cirujano por la UAA desde 1997.

ÉDGAR AMBRIZ (ATLAS)

Médico general y partero por la UdeG.